Дмитриев поинтересовался мнением Каллас на случай атаки США на Гренландию

«Следующая на очереди Гренландия? Кая, вероятно, придёт к тому, что поддержит», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о созыве совета обороны страны после атаки США и похищения президента Николаса Мадуро. Она заявила о готовности защищать страну и её природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития». Делси Родригес также обратилась к гражданам с призывом сохранять спокойствие и объединять усилия с полицией и вооружёнными силами для защиты суверенитета страны. Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.