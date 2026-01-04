Ричмонд
Дмитриев поинтересовался мнением Каллас на случай атаки США на Гренландию

Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя действия США в Венесуэле, спросил, готова ли глава евродипломатии Кая Каллас одобрить аналогичную атаку, если она будет направлена против Гренландии.

«Следующая на очереди Гренландия? Кая, вероятно, придёт к тому, что поддержит», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ране Каллас опубликовала пост, в котором сообщала, что «ЕС следит за ситуацией в Венесуэле».

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о созыве совета обороны страны после атаки США и похищения президента Николаса Мадуро. Она заявила о готовности защищать страну и её природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития». Делси Родригес также обратилась к гражданам с призывом сохранять спокойствие и объединять усилия с полицией и вооружёнными силами для защиты суверенитета страны. Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

