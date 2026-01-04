Трамп заявил, что США не теряют, а зарабатывают деньги на конфликте в Украине

Трамп ранее заявлял, что союзники по НАТО, стали активнее оплачивать военные заказы у США, включая боеприпасы, ракетное вооружение и другую технику. При этом президент напомнил, что ранее критиковал европейских партнеров за недостаточный объем расходов на оборону и отметил, что теперь «многие из них платят больше». По словам Трампа, нынешний формат взаимодействия с НАТО позволяет США сохранять ведущую роль в военной сфере и одновременно поддерживать занятость в оборонном секторе.