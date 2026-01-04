Ричмонд
Трамп заявил, что США не теряют, а зарабатывают деньги на конфликте в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не несет финансовых потерь из-за конфликта на Украине, а, напротив, получает прибыль от поставок вооружений союзникам по НАТО. Об этом он сообщил 3 января во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

НАТО активно закупает военную технику американцев.

«Мы отправляем НАТО много всего, ракеты и многое другое, и они платят. Соединенные Штаты не теряют деньги. Возможно, мы на этом зарабатываем», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Трамп ранее заявлял, что союзники по НАТО, стали активнее оплачивать военные заказы у США, включая боеприпасы, ракетное вооружение и другую технику. При этом президент напомнил, что ранее критиковал европейских партнеров за недостаточный объем расходов на оборону и отметил, что теперь «многие из них платят больше». По словам Трампа, нынешний формат взаимодействия с НАТО позволяет США сохранять ведущую роль в военной сфере и одновременно поддерживать занятость в оборонном секторе.

