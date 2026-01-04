Ричмонд
В Пентагоне сообщили, что Венесуэле удалось подбить один летательный аппарат США

Один американский летательный аппарат получил повреждения в ходе операции в Венесуэле, однако не вышел из строя. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

Источник: Life.ru

«Один из наших летательных аппаратов был подбит, но сохранил способность оставаться в полёте. Как ранее заявил президент вся наша авиация вернулась домой», — сказал Кейн на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Упомянутое воздушное судно «сохранило возможность продолжать полёт до окончания миссии». Дальнейших разъяснений по этому инциденту генерал не дал.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о созыве совета обороны страны после атаки США и похищения президента Николаса Мадуро. Она заявила о готовности защищать страну и её природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития». Делси Родригес также обратилась к гражданам с призывом сохранять спокойствие и объединять усилия с полицией и вооружёнными силами для защиты суверенитета страны. Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

