В Пентагоне сообщили, что Венесуэле удалось подбить один летательный аппарат США

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о созыве совета обороны страны после атаки США и похищения президента Николаса Мадуро. Она заявила о готовности защищать страну и её природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития». Делси Родригес также обратилась к гражданам с призывом сохранять спокойствие и объединять усилия с полицией и вооружёнными силами для защиты суверенитета страны. Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу.