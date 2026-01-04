Ричмонд
NBC: Мадуро и его жену вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес вывели с борта самолета в аэропорту штата Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Источник: AP 2024

«Николаса Мадуро и его жену доставили в США. Несколько мгновений назад они сошли с борта самолета», — сказала ведущая в эфире телеканала.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше