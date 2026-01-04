Ричмонд
В США и Европе начались протесты из-за атаки на Венесуэлу

В США и странах Европы проходят протесты в связи с атакой на Венесуэлу. В Нью-Йорке на улицах появляются флаги СССР и Венесуэлы, в то время как в Париже демонстранты поджигают американский стяг. Участники митингов требуют освобождения президента страны Николаса Мадуро и его жены.

Источник: Life.ru

В США и Европе начались протесты из-за атаки на Венесуэлу. Видео © X / Luc Auffret / The People’s Forum / Mario Nawfal.

Активисты выкрикивают лозунги «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Нет войне». В Нью-Йорке они собрались возле Белого дома и на Таймс-сквер, в европейских столицах — во Франции, Германии, Италии и Испании. О массовых задержаниях сведений не поступало. А мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани назвал похищение Мадуро вмешательством в дела суверенного государства и нарушением международного права.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес созвала совет обороны. По её словам, действия США направлены на смену режима и контроль над ресурсами Венесуэлы. Родригес подчеркнула, что совет обороны уже созван. Она также заявила о готовности защищать страну и её природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

