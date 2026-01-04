Мадуро поместят в «звездный» изолятор Нью-Йорка, где сидел Пи Дидди

Николас Мадуро будет содержаться в «звёздной» тюрьме Нью-Йорка.
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, по словам Дональда Трампа, направляется в Нью-Йорк, в случае задержания могут поместить в тот же изолятор, где находился музыкант Пи Дидди. Об этом сообщает американский телеканал NewsNation.
«После заявлений Трампа о том, что Мадуро направляется в Нью-Йорк, венесуэльского президента могут поместить в то же учреждение, где Шон “Дидди” Комбс содержался до и во время судебного процесса: в столичный следственный изолятор в Бруклине», — пишет NewsNation. Канал отмечает, что именно сюда обычно этапируют фигурантов громких федеральных дел, ожидающих рассмотрения в судах Восточного округа Нью-Йорка.
Федеральное исправительное учреждение в Бруклине известно тем, что там отбывают наказание ряд фигурантов громких уголовных дел. Среди них — лидер наркокартеля «Синалоа» Хоакин «Эль Чапо» Гусман, обвиняемый в убийстве генерального директора медицинской компании Брайана Томпсона Луиджи Манджоне, соратница продюсера Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, рэпер Пи Дидди, а также основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.