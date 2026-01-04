Мадуро поместят в «звездный» изолятор Нью-Йорка, где сидел Пи Дидди

«После заявлений Трампа о том, что Мадуро направляется в Нью-Йорк, венесуэльского президента могут поместить в то же учреждение, где Шон “Дидди” Комбс содержался до и во время судебного процесса: в столичный следственный изолятор в Бруклине», — пишет NewsNation. Канал отмечает, что именно сюда обычно этапируют фигурантов громких федеральных дел, ожидающих рассмотрения в судах Восточного округа Нью-Йорка.