На Западе предупредили Зеленского после атаки Трампа

Политолог из Университета Оттавы Иван Качановский высказал в социальной сети X мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может стать следующей целью американского лидера Дональда Трампа после проведения операции против Венесуэлы.
По его словам, Зеленский не осознаёт этой потенциальной угрозы.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.
Ранее сообщалось, что Пушков раскрыл цель удара США по Венесуэле.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.