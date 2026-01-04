Мадуро и его жену доставили в следственный изолятор в Бруклине

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал администрацию США за действия в отношении венесуэльской пары и сообщил, что был «заранее уведомлён» о планах их содержания в федеральной тюрьме. Представители MDC отказались комментировать, останутся ли Мадуро и Флорес в этом центре.
Учреждение известно тем, что здесь содержались такие известные фигуры, как Хоакин «Эль Чапо» Гусман, Гислен Максвелл, Пи Дидди, Луиджи Манджоне и Сэм Бэнкман-Фрид. При этом MDC также прославился ветхими зданиями, антисанитарными условиями и высоким уровнем опасности для заключённых.
По данным изолятора, в нём проживает около 1300 человек. Большинство заключённых находятся на предварительном заключении и ожидают суда, после чего при вынесении приговора их переводят в другие федеральные учреждения. Заключённые описывают условия содержания как крайне опасные и бесчеловечные, утверждая, что они стали причиной многочисленных смертей.
Ранее Life.ru писал, что Николаса Мадуро и Силию Флорес привезли на авиабазу Стюарт в Нью-Йорке. На голове политика находился мешок, а руки были скованы наручниками. Тем временем в Соединённых Штатах и Европе начались протесты. В Нью-Йорке на улицах появляются флаги СССР и Венесуэлы, в то время как в Париже демонстранты поджигают американский стяг. Участники митингов требуют освобождения президента страны и его жены.
