Мадуро и его жену доставили в следственный изолятор в Бруклине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были доставлены в следственный изолятор в Бруклине (MDC Brooklyn). Об этом сообщает Axios.

Источник: Life.ru

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал администрацию США за действия в отношении венесуэльской пары и сообщил, что был «заранее уведомлён» о планах их содержания в федеральной тюрьме. Представители MDC отказались комментировать, останутся ли Мадуро и Флорес в этом центре.

Учреждение известно тем, что здесь содержались такие известные фигуры, как Хоакин «Эль Чапо» Гусман, Гислен Максвелл, Пи Дидди, Луиджи Манджоне и Сэм Бэнкман-Фрид. При этом MDC также прославился ветхими зданиями, антисанитарными условиями и высоким уровнем опасности для заключённых.

По данным изолятора, в нём проживает около 1300 человек. Большинство заключённых находятся на предварительном заключении и ожидают суда, после чего при вынесении приговора их переводят в другие федеральные учреждения. Заключённые описывают условия содержания как крайне опасные и бесчеловечные, утверждая, что они стали причиной многочисленных смертей.

Ранее Life.ru писал, что Николаса Мадуро и Силию Флорес привезли на авиабазу Стюарт в Нью-Йорке. На голове политика находился мешок, а руки были скованы наручниками. Тем временем в Соединённых Штатах и Европе начались протесты. В Нью-Йорке на улицах появляются флаги СССР и Венесуэлы, в то время как в Париже демонстранты поджигают американский стяг. Участники митингов требуют освобождения президента страны и его жены.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше