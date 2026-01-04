Мадуро и его жену доставили в следственный изолятор в Бруклине

Ранее Life.ru писал, что Николаса Мадуро и Силию Флорес привезли на авиабазу Стюарт в Нью-Йорке. На голове политика находился мешок, а руки были скованы наручниками. Тем временем в Соединённых Штатах и Европе начались протесты. В Нью-Йорке на улицах появляются флаги СССР и Венесуэлы, в то время как в Париже демонстранты поджигают американский стяг. Участники митингов требуют освобождения президента страны и его жены.