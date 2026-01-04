Ричмонд
КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты

Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского (Восточного) моря.

Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского (Восточного) моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на объединённое командование начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

«КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что согласно анализу британской газеты Guardian, следующими целями США после проведения операции в Венесуэле могут стать Иран и Дания. Издание указывает, что действия администрации Дональда Трампа вызывают серьёзную тревогу у правительств этих стран, против которых американский лидер ранее выражал готовность предпринять радикальные шаги.

