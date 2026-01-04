Премьер-министр Канады прокомментировал операцию США в Венесуэле

Премьер-министр Канады Марк Карни высказал поддержку «возможности свободы, демократии и мира» для венесуэльского народа на фоне захвата президента Николаса Мадуро и удара США по Каракасу. В своём сообщении в социальной сети X он напомнил, что канадское правительство не признаёт легитимность Мадуро с 2018 года и в марте 2025 года ввело дополнительные санкции против его режима.