Премьер-министр Канады прокомментировал операцию США в Венесуэле

Премьер-министр Канады Марк Карни высказал поддержку «возможности свободы, демократии и мира» для венесуэльского народа на фоне захвата президента Николаса Мадуро и удара США по Каракасу.

Премьер-министр Канады Марк Карни высказал поддержку «возможности свободы, демократии и мира» для венесуэльского народа на фоне захвата президента Николаса Мадуро и удара США по Каракасу. В своём сообщении в социальной сети X он напомнил, что канадское правительство не признаёт легитимность Мадуро с 2018 года и в марте 2025 года ввело дополнительные санкции против его режима.

Карни подчеркнул, что Канада поддерживает суверенное право народа Венесуэлы самостоятельно определять своё будущее в условиях мирного и демократического общества. Он призвал все стороны конфликта соблюдать международное право и сообщил, что находится в тесном контакте с международными партнёрами по поводу развития ситуации.

Кроме того, премьер-министр выразил готовность оказать помощь канадцам, находящимся в Венесуэле, через консульские службы и посольство в Колумбии, а также подтвердил, что Канада продолжит поддерживать венесуэльских беженцев.

Ранее были названы новые цели Трампа после Венесуэлы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше