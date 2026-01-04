Белый дом опубликовал постер с Трампом и нецензурным мемом

На чёрно-белом изображении надпись, которую можно перевести как «Попробуй и узнаешь». Эта фраза часто используется, чтобы указать, что если кто-то совершает глупые поступки, то он неизбежно столкнётся с последствиями.
«Никаких игр. FAFO», — говорится в подписи к постеру.
Ранее Дональд Трамп заявил, что одностороннее эмбарго на экспорт венесуэльской будет действовать и дальше. Он подчеркнул, что операция в Каракасе прошла крайне эффективно и служит предупреждением для стран, угрожающих интересам США или безопасности американцев. ВМС США сохраняют свои позиции, а все военные варианты действий остаются в распоряжении Штатов до полного выполнения требований Вашингтона.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.