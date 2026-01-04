Не менее 40 человек стали жертвами атаки США на Венесуэлу

В США и странах Европы проходят протесты в связи с атакой на Венесуэлу. В Нью-Йорке на улицах появляются флаги СССР и Венесуэлы, в то время как в Париже демонстранты поджигают американский стяг. Участники митингов требуют освобождения президента страны Николаса Мадуро и его жены. Активисты выкрикивают лозунги «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Нет войне». В Нью-Йорке они собрались возле Белого дома и на Таймс-сквер, в европейских столицах — во Франции, Германии, Италии и Испании.