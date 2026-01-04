Ричмонд
Не менее 40 человек стали жертвами атаки США на Венесуэлу

Не менее 40 человек, среди которых были гражданские лица, погибли в результате удара США по столице Венесуэлы Каракасу в субботу. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в венесуэльском правительстве сообщает газета The New York Times.

По данным источника, 3 января в результате военных действий США на территории Венесуэлы погибли не менее 40 человек, в числе которых были как военнослужащие, так и гражданские лица.

В США и странах Европы проходят протесты в связи с атакой на Венесуэлу. В Нью-Йорке на улицах появляются флаги СССР и Венесуэлы, в то время как в Париже демонстранты поджигают американский стяг. Участники митингов требуют освобождения президента страны Николаса Мадуро и его жены. Активисты выкрикивают лозунги «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Нет войне». В Нью-Йорке они собрались возле Белого дома и на Таймс-сквер, в европейских столицах — во Франции, Германии, Италии и Испании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

