В Нью-Йорке кортеж с Мадуро охраняют вертолеты и бронетехника

Американские силовики серьезно подошли к охране похищенного президента.
Предполагаемый кортеж с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прибывает в антинаркотическое управление в Нью-Йорке. Его сопровождают вертолеты и бронетехника. Об этом сообщают российские СМИ с места событий.
«Кортеж, предположительно перевозящий президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заехал на территорию штаб-квартиры Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке. На улицах выставлены дополнительные наряды силовиков, над районом дежурят вертолеты», — сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий.
По данным корреспондента, журналисты не видели Мадуро и не могут визуально подтвердить его присутствие в машинах. При этом ранее самолет, на борту которого, как предполагается, находился венесуэльский лидер, приземлился в штате Нью-Йорк. Американские и латиноамериканские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что после прибытия в США Мадуро должны были сначала доставить в штаб-квартиру антинаркотического управления, а затем перевезти на вертолете в район Бруклина в местный следственный изолятор.