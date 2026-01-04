СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии

Ранее Служба безопасности на море Японии обнародовала два предупреждения о возможных ракетных пусках КНДР. Первое предупреждение о возможном ракетном пуске было опубликовано в 07.57 по местному времени (01.57 мск), а второе — 08.08 по местному времени (02.08 мск).