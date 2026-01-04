Ричмонд
СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии

ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. Баллистические ракеты, предположительно, выпущенные КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, сообщений об ущербе не поступало, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Источник: ЦТАК

Ранее Служба безопасности на море Японии обнародовала два предупреждения о возможных ракетных пусках КНДР. Первое предупреждение о возможном ракетном пуске было опубликовано в 07.57 по местному времени (01.57 мск), а второе — 08.08 по местному времени (02.08 мск).

По данным источников Киодо, оба объекта, согласно предварительной оценке, упали вне японской ИЭЗ.

Информации о пострадавших или повреждениях судов и объектов на территории Японии на данный момент нет.

Правительство Японии продолжает сбор и уточнение информации.