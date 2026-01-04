Украинские военные увидели в ударе по Мадуро предупреждение для Зеленского

Операция США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро послала серьёзный сигнал Киеву, способный повлиять на его оценки больше, чем недавние неудачи в мирных переговорах или проблемы на фронте. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на украинского военного.
Издание отмечает, что многие на Украине опасаются, будто США, извлекши уроки из действий в Венесуэле, полностью потеряли интерес к прекращению конфликта на Украине, сосредоточившись на делах американского континента. Однако, как считает автор статьи, такой взгляд слишком ограничен, поскольку игнорирует прагматичный подход президента Дональда Трампа, который всегда просчитывает издержки и выгоды любого использования силы.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.
Ранее сообщалось, что Каллас уличили в двойных стандартах после реакции на атаку США в Венесуэле.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.