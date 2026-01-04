КНДР произвела пуск баллистической ракеты, она упала в Японском море

Как сообщило Министерство обороны Японии, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Несмотря на это, береговая охрана Токио выпустила предупреждение для судов в указанном районе, призвав проявлять крайнюю осторожность и не приближаться к возможным обломкам.
Ранее российские средства ПВО продемонстрировали высокую эффективность на этой неделе. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 1662 украинских беспилотников самолётного типа за последние семь дней. Кроме беспилотников, был сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Системы обороны также перехватили шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три снаряда американской РСЗО HIMARS и две ракеты.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.