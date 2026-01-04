КНДР произвела пуск баллистической ракеты, она упала в Японском море

Ранее российские средства ПВО продемонстрировали высокую эффективность на этой неделе. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 1662 украинских беспилотников самолётного типа за последние семь дней. Кроме беспилотников, был сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Системы обороны также перехватили шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три снаряда американской РСЗО HIMARS и две ракеты.