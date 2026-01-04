«В результате удара ликвидирована известная волонтёрка Лана Черногорская. Нацистка входила в структуру Украинской добровольческой армии* (боевое крыло “Правого сектора”*), увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА», — говорится в заявлении.
Как сообщает Служба беспилотной авиации УДА*, она была ликвидирована в результате попадания беспилотника на Южном направлении. Военнослужащая занималась различной работой: от подготовки дронов — до их боевого применения, была как пилотом, так и штурманом различных БПЛА.
Ранее на Запорожском направлении был нанесён удар по одному из наиболее подготовленных формирований украинской армии. В результате под него попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи». Отмечается, что были ликвидированы порядка десяти единиц.
