Мерц заявил, что ему сложно судить о правовой стороне операции США в Венесуэле

«Правовая оценка операции США сложная. На это нам нужно время», — говорится в сообщении.
Мерц подчеркнул, что в основе межгосударственных отношений должны лежать принципы международного права. По его словам, сейчас нельзя допустить в Венесуэле политической нестабильности, важно обеспечить упорядоченный переход власти к избранному правительству.
Канцлер возложил ответственность за кризис в Венесуэле на президента Николаса Мадуро, назвав выборы сфальсифицированными, что стало причиной непризнания их результатов Германией. Мерц также обвинил Мадуро в «сомнительной роли в регионе — из-за нечестивых альянсов по всему миру и участия Венесуэлы в наркобизнесе».
Ранее стало известно, что не менее 40 человек, среди которых были гражданские лица, погибли в результате удара США по столице Венесуэлы Каракасу в субботу. В США и странах Европы проходят протесты в связи с атакой на Венесуэлу. В Нью-Йорке на улицах появляются флаги СССР и Венесуэлы, в то время как в Париже демонстранты поджигают американский стяг. Участники митингов требуют освобождения президента страны Николаса Мадуро и его жены. Активисты выкрикивают лозунги «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Нет войне». В Нью-Йорке они собрались возле Белого дома и на Таймс-сквер, в европейских столицах — во Франции, Германии, Италии и Испании.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.