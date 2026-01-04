Макрон: Франция надеется на мирный и демократический переход власти в Венесуэле

«Венесуэльский народ сегодня избавился от диктатуры Николаса Мадуро и может только радоваться. Предстоящий переходный период должен быть мирным, демократическим и с уважением относиться к воле венесуэльского народа. Мы желаем, чтобы президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, смог быстро обеспечить этот переход», — написал он.
Французский президент также возложил на Николаса Мадуро ответственность за подрыв основных свобод и ущерб достоинству венесуэльцев, заявив, что удержание власти сопровождалось систематическими нарушениями прав человека.
Также Макрон сообщил, что Франция находится в постоянном контакте с партнёрами в регионе и внимательно следит за развитием событий. По его словам, Париж принимает необходимые меры для защиты французских граждан «в эти неопределённые времена».
Кроме того, президент Франции рассказал о состоявшемся разговоре с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Он выразил поддержку её позиции, связанной с освобождением и обеспечением безопасности политических заключённых, находящихся под стражей.
Ранее президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в СИЗО в Бруклине. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал администрацию США за действия в отношении венесуэльской пары и сообщил, что был «заранее уведомлён» о планах их содержания в федеральной тюрьме. Учреждение известно тем, что здесь содержались такие известные фигуры, как Хоакин «Эль Чапо» Гусман, Гислен Максвелл и Пи Дидди.
