Макрон: Франция надеется на мирный и демократический переход власти в Венесуэле

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с жёсткой оценкой ситуации в Венесуэле, заявив о необходимости мирного и демократического переходного периода после ухода Николаса Мадуро от власти. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Венесуэльский народ сегодня избавился от диктатуры Николаса Мадуро и может только радоваться. Предстоящий переходный период должен быть мирным, демократическим и с уважением относиться к воле венесуэльского народа. Мы желаем, чтобы президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, смог быстро обеспечить этот переход», — написал он.

Французский президент также возложил на Николаса Мадуро ответственность за подрыв основных свобод и ущерб достоинству венесуэльцев, заявив, что удержание власти сопровождалось систематическими нарушениями прав человека.

Также Макрон сообщил, что Франция находится в постоянном контакте с партнёрами в регионе и внимательно следит за развитием событий. По его словам, Париж принимает необходимые меры для защиты французских граждан «в эти неопределённые времена».

Кроме того, президент Франции рассказал о состоявшемся разговоре с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Он выразил поддержку её позиции, связанной с освобождением и обеспечением безопасности политических заключённых, находящихся под стражей.

Ранее президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в СИЗО в Бруклине. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал администрацию США за действия в отношении венесуэльской пары и сообщил, что был «заранее уведомлён» о планах их содержания в федеральной тюрьме. Учреждение известно тем, что здесь содержались такие известные фигуры, как Хоакин «Эль Чапо» Гусман, Гислен Максвелл и Пи Дидди.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше