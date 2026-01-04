Ричмонд
Кортеж с Мадуро прибыл в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками

Кортеж, в котором, предположительно, находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибыл на территорию штаб-квартиры управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал Noticiac Telemundo.

Источник: Life.ru

Кортеж сопровождает бронетранспортёр, а с воздуха его прикрывают два вертолёта. Самого Николаса Мадуро в салоне автомобиля журналистам разглядеть не удалось.

Ранее сообщалось, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в СИЗО в Бруклине. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал администрацию США за действия в отношении венесуэльской пары и сообщил, что был «заранее уведомлён» о планах их содержания в федеральной тюрьме. Учреждение известно тем, что здесь содержались такие известные фигуры, как Хоакин «Эль Чапо» Гусман, Гислен Максвелл и Пи Дидди.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше