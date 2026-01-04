Кортеж с Мадуро прибыл в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками

Ранее сообщалось, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в СИЗО в Бруклине. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал администрацию США за действия в отношении венесуэльской пары и сообщил, что был «заранее уведомлён» о планах их содержания в федеральной тюрьме. Учреждение известно тем, что здесь содержались такие известные фигуры, как Хоакин «Эль Чапо» Гусман, Гислен Максвелл и Пи Дидди.