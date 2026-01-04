Ричмонд
Пушков объяснил, зачем США ударили по Венесуэле

По словам сенатора России Алексея Пушкова, основная цель удара США по Венесуэле — установить контроль над нефтяными ресурсами южноамериканской республики. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Ключ к пониманию того, что произошло в Венесуэле, разумеется, не наркотики и не Мадуро. Ключ — установление контроля над нефтью Венесуэлы — первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам», — написал сенатор.

Пушков связал сообщения об операции с одновременным присуждением Нобелевской премии мира лидеру оппозиции в Венесуэле Марии Корине Мачадо, назвав это медийной стратегией для продвижения темы свержения власти в Каракасе.

«Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», — добавил сенатор.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил скептицизм относительно политических перспектив известной венесуэльской оппозиционерки Марии Корине Мачадо. Республиканец заявил, что не видит в ней фигуру, способную возглавить страну. Отвечая на вопросы журналистов, президент США подчеркнул, что его администрация не вела с ней переговоры. По словам Трампа, Мачадо — очень милая женщина, но у неё нет достаточного уровня уважения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше