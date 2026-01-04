Пушков объяснил, зачем США ударили по Венесуэле

«Ключ к пониманию того, что произошло в Венесуэле, разумеется, не наркотики и не Мадуро. Ключ — установление контроля над нефтью Венесуэлы — первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам», — написал сенатор.
Пушков связал сообщения об операции с одновременным присуждением Нобелевской премии мира лидеру оппозиции в Венесуэле Марии Корине Мачадо, назвав это медийной стратегией для продвижения темы свержения власти в Каракасе.
«Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», — добавил сенатор.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил скептицизм относительно политических перспектив известной венесуэльской оппозиционерки Марии Корине Мачадо. Республиканец заявил, что не видит в ней фигуру, способную возглавить страну. Отвечая на вопросы журналистов, президент США подчеркнул, что его администрация не вела с ней переговоры. По словам Трампа, Мачадо — очень милая женщина, но у неё нет достаточного уровня уважения.
