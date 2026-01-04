Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками

«Включая и предыдущие неоднократные пуски баллистических ракет, неоднократные действия Северной Кореи представляют угрозу миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества в целом. Подобные пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета безопасности ООН и являются серьезной проблемой, затрагивающей безопасность граждан. В связи с нынешним пуском Япония через дипломатический канал посольства в Пекине выразила Северной Корее решительный протест и резко осудила ее действия», — подчеркнул министр на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NHK.
Глава японского оборонного ведомства также подчеркнул, что Токио намерен тесно взаимодействовать с США, Южной Кореей и другими странами по ракетным испытаниям КНДР.
«Министерство обороны Японии и далее будет в тесной координации с соответствующими ведомствами прилагать все усилия к сбору и анализу информации, а также к мониторингу и наблюдению, чтобы защитить жизнь и имущество граждан», — добавил он.
Ранее Служба безопасности на море Японии обнародовала два предупреждения о возможных ракетных пусках КНДР.
Коидзуми уточнял, что объекты пролетели до 950 километров, достигнув максимальной высоты полета в 50 километров, и упали вне исключительной экономической зоны Японии. Не исключается, что они летели по маневрирующей траектории. По данным минобороны Японии, сообщений об ущербе пока не поступало.