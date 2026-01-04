Власти США доставили Мадуро в Управление по борьбе с наркотиками

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в офисе Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке. Об этом 4 января сообщил телеканал Noticiac Telemundo.
Согласно информации канала, после прибытия на авиабазу Стюарт венесуэльский лидер был доставлен вертолётом на Манхэттен, а затем переправлен в здание DEA на 10-й авеню. Там он должен пройти процедуру оформления, после чего его планируют перевести в столичный следственный изолятор в Бруклине.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.
Ранее стал известен первоначальный план США по Венесуэле.
