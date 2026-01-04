Деятельность США в военно-биологической сфере на территории Украины — это серьезный раздражитель, и от него необходимо отказаться. Подобное мнение высказал директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
«Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия этого серьезного раздражителя…», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, официальные вопросы, поднятые Россией о деятельности американских специалистов по созданию биолабораторий на Украине, "до сих пор не нашли должного отклика. Постников добавил, что они также сохраняют актуальность и нуждаются в разрешении.
Ранее российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявлял, что Россия располагает данными о наличии на Украине масштабной сети лабораторий для производства токсичных химикатов.