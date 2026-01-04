Юрист Аграновский сказал, какое наказание ждет Трампа за захват Мадуро

Президента США Дональда Трампа, заявившего о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, может наказать сам американский народ, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский.
Напомним, эскалация началась осенью 2025 года, когда США объявили о борьбе с наркокартелями в Карибском море. В конце декабря Трамп пообещал наземные удары по объектам картелей в Латинской Америке, а в ночь на 3 января 2026 года крылатые ракеты обрушились на столицу Венесуэлы.
В тот же день Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Аграновский, комментируя этот инцидент, назвал его вопиющим нарушением норм международного права.
При этом юрист отметил, что нет определенных международных механизмов, в рамках которых Трамп мог бы получить наказание за это.
«Определенного международного механизма в данной ситуации не существует на сегодняшний день. Да, есть возможность ввести санкции, но никто этого делать не будет. Тем более, санкции — это все-таки оружие Запада, а не Востока. В перспективе, я думаю, Трампа накажет сам американский народ. Вероятно, это произойдет уже во время ближайших выборов», — подчеркнул юрист.
