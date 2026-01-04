Фицо назвал операцию США в Венесуэле доказательством распада мирового порядка

«Американская военная операция в Венесуэле является очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. Международное право не действует, военная сила используется без мандата Совбеза ООН и каждый, кто является большим и сильным, при отстаивании своих интересов делает то, что хочет», — отметил Фицо.
Премьер-министра интересует, какую позицию займёт Евросоюз в отношении атаки на Венесуэлу. Либо он последует своей логике, проявленной в случае с Украиной, и осудит применение американской военной силы, либо, как это часто бывает, останется лицемерным. Сам Фицо заявил, что отвергает такой «развал международного права».
Ранее сенатор России Алексей Пушков объяснил, зачем США ударили по Венесуэле. По его мнению, основная цель удара — установить контроль над нефтяными ресурсами южноамериканской республики. Пушков связал сообщения об операции с одновременным присуждением Нобелевской премии мира лидеру оппозиции в Венесуэле Марии Корине Мачадо, назвав это медийной стратегией для продвижения темы свержения власти в Каракасе.
