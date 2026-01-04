Зеленский не собирается отправлять в отставку главкома ВСУ Сырского

Ранее Александр Сырский подтвердил, что Украина ведёт подготовку оборонительных рубежей в тылу. По его словам, необходимо готовиться к разным сценариям, поэтому линии обороны создаются заранее и вне зон активных боёв. Сырский пояснил, что речь идет о комбинированных линиях. Они включают препятствия для техники, которую затем ВСУ хотят поражать с помощью дронов.