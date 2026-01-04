Зеленский не собирается отправлять в отставку главкома ВСУ Сырского

«Сегодня замена главкома не предусматривается», — подчеркнул экс-комик.
Он добавил, что замена ключевых фигур осуществляется постепенно, шаг за шагом, а резкие кадровые решения, включая смену главкома, не предусмотрены. Отдельно экс-комик отметил, что в силовых и правоохранительных структурах планируется ротация руководителей на всех уровнях. Процесс будет контролироваться лично Зеленским.
Ранее Александр Сырский подтвердил, что Украина ведёт подготовку оборонительных рубежей в тылу. По его словам, необходимо готовиться к разным сценариям, поэтому линии обороны создаются заранее и вне зон активных боёв. Сырский пояснил, что речь идет о комбинированных линиях. Они включают препятствия для техники, которую затем ВСУ хотят поражать с помощью дронов.
