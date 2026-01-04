Ричмонд
Пушков объяснил цель атаки США на Венесуэлу: «не наркотики и не Мадуро»

Пушков назвал контроль над нефтью причиной атаки США по Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Алексей Пушков считает, что за ударом США по Венесуэле стоит цель взять под контроль ее нефтяные ресурсы.

«Ключ к пониманию того, что произошло в Венесуэле, разумеется, не наркотики и не Мадуро. Ключ — установление контроля над нефтью Венесуэлы — первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что военная операция по задержанию президента Венесуэлы совпала по времени с присуждением Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Именно это выдвинуло тему «смены власти» в Венесуэле в топ мировых новостей.

Несколько часов назад Николаса Мадуро с женой на американском самолете привезли в Нью-Йорк. Из самолета Мадуро выходил в окружении вооруженной охраны. В Нью-Йорке над президентом Венесуэлы может начаться суд уже на следующей неделе.

