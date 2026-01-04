Французская и британская авиация уничтожила подземный склад ИГ* в Сирии

«Эта операция демонстрирует лидерство Великобритании и нашу решимость стоять плечом к плечу с нашими союзниками, чтобы не допустить возрождения ДАИШ* и их опасной и жестокой идеологии на Ближнем Востоке. Я хочу поблагодарить всех членов наших вооружённых сил, участвовавших в этой операции, за их профессионализм и мужество», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.