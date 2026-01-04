Французская и британская авиация уничтожила подземный склад ИГ* в Сирии

«Самолёты RAF Typhoon FGR4 при поддержке заправочного самолёта Voyager присоединились к французским самолётам в совместном ударе по подземному объекту вечером в субботу, 3 января. Наши самолёты использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по ряду туннелей, ведущих к объекту», — говорится в статье.
Предварительная проверка свидетельствует о полном уничтожении целей. Министерство подчёркивает, что авиаудар не угрожал жителям региона, а все самолёты благополучно вернулись на базы.
«Эта операция демонстрирует лидерство Великобритании и нашу решимость стоять плечом к плечу с нашими союзниками, чтобы не допустить возрождения ДАИШ* и их опасной и жестокой идеологии на Ближнем Востоке. Я хочу поблагодарить всех членов наших вооружённых сил, участвовавших в этой операции, за их профессионализм и мужество», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал удары США по Венесуэле свидетельством кризиса мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны. По его словам, международное право не действует, военная сила используется без мандата Совбеза ООН. Премьер-министра интересует, какую позицию займёт Евросоюз в отношении атаки на Венесуэлу: осудит или займёт «лицемерную» позицию.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.