CNN: Мадуро с женой доставили в центр содержания под стражей в Нью-Йорке

Самолет, на котором находились Мадуро и Флорес, приземлился на авиабазе ВВС Национальной гвардии США Стюарт (штат Нью-Йорк) около 16:30 по местному времени (00:30 мск). После этого венесуэльского лидера с супругой доставили на Манхэттен в Управление США по борьбе с наркотиками и затем отправили в центр содержания под стражей. Для транспортировки Мадуро и Флорес по Нью-Йорку американские власти использовали вертолеты и автомобили.
По информации телеканала NBC News, Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке 5 января.
