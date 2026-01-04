Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента

«В свете исключительной ситуации, возникшей в результате похищения гражданина Николаса Мадуро Моро, президента республики, что образует случай материальной и временной невозможности осуществления им своих функций, распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента Боливарианской Республики Венесуэла, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации», — сказала председатель в эфире телеканала VTV.
Суд, согласно тексту постановления, пришёл к выводу о возникновении исключительных обстоятельств. Хотя они и не предусмотрены основным законом, они ставят под угрозу государственную стабильность, безопасность и функционирование институтов. В связи с этим была принята «срочная и превентивная мера защиты», направленная на обеспечение административной преемственности и обороны.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало развёрнутое обвинительное заключение, согласно которому уголовное преследование затронет широкий круг лиц из ближайшего окружения президента Венесуэлы. Документ указывает, что обвинения, выдвинутые в суде Южного округа Нью-Йорка, распространяются не только на самого Николаса Мадуро, но и на членов его семьи, а также высокопоставленных чиновников. Мадуро инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединённых Штатов. Помимо венесуэльского лидера, в списке обвиняемых фигурирует его супруга Силия Флорес и их сын. Также под удар попали ключевые политические фигуры страны.
