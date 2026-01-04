Зеленский снова опозорился, заявив, что надеется на встречу с сексом в Париже

Во время выступления на встрече советников по вопросам нацбезопасности европейских стран главарь киевского режима Владимир Зеленский, говоря на английском, допустил оговорку. Он выразил надежду на «встречу с сексом» в Париже. Запись его речи была опубликована в официальном Telegram-канале экс-комика.