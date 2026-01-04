Зеленский ошибочно произнёс фразу sex scene, которая переводится как «сцена секса» вместо sixth — шестое число.
«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже», — сказал главарь киевского режима.
Присутствовавшие никак не отреагировали на оговорку, и Зеленский продолжил свою речь. В ходе выступления он также упомянул, что готовится к встрече с американскими партнёрами.
Ранее Зеленский в ходе визита в США оговорился, назвав Украину «землёй многих генералов». Выступление экс-комика проходило на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго. Главарь киевского режима говорил на английском языке и перепутал слова generals (генералы) и generations (поколения).
