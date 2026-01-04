Ричмонд
Генштаб ВСУ запретил командирам комментировать кадровые решения Зеленского

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) запретил командирам подразделений публично обсуждать кадровые решения главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

«Генштаб ВСУ разослал командирам подразделений указание не комментировать кадровые решения высшего руководства», — уточняется в публикации.

В публикации приведён скриншот переписки, в которой содержится запрет на размещение подобных комментариев на страницах органов военного управления или официальных ресурсах командующих.

Ранее Зеленский заявил, что главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не уйдёт в отставку, «перестановка» касается кабинета министров, системы безопасности, министерства обороны и правоохранительных органов. Главарь киевского режима добавил, что замена ключевых фигур осуществляется постепенно, шаг за шагом, а резкие кадровые решения, включая смену главкома, не предусмотрены. Отдельно экс-комик отметил, что в силовых и правоохранительных структурах планируется ротация руководителей на всех уровнях. Процесс будет контролироваться лично Зеленским.

