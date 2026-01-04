Сотни человек в США вышли на протест против действий в Венесуэле

Организаторы, возглавляющие протест у Белого дома, сослались на опросы последних месяцев, показывающие, что большинство американцев выступает против военных действий в Венесуэле. Некоторые из них защищали президента Венесуэлы Николаса Мадуро как легитимного лидера, другие отмечали, что у них противоречивые чувства по отношению к нему как лидеру, но они принципиально выступают против вмешательства США, пишет The Washington Post.
До этого мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа из-за операции в Венесуэле и лично позвонил президенту, чтобы выразить протест.
«Я позвонил президенту и поговорил с ним напрямую, чтобы выразить свое несогласие с этим актом и ясно дать понять, что это оппозиция, основанная на противостоянии смене режима, нарушению федерального международного права», — сказал Мамдани журналистам.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен армией США ночью 3 января (утром по московскому времени) в ходе спецоперации с участием спецназа «Дельта». Его и супругу вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. Оттуда президента Венесуэлы доставят в Нью-Йорк, где будет организован суд. США обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.
О том, что венесуэльские мигранты по всему миру, наоборот, празднуют события в Венесуэле, сообщает Reuters. Демонстранты вышли на улицы в Испании, Италии, Греции, Мексике, Чили.
Так, в Испании тысячи людей собрались у Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида и аплодировали, наблюдая за пресс-конференцией Трампа, говорится в материале. При этом венесуэльцы за рубежом продолжают задаваться вопросом, что ждет их страну в будущем.
С 2014 года 7,7 млн венесуэльцев, или 20% населения, покинули страну, не имея возможности позволить себе еду или ища лучшие возможности за рубежом, следует из данных Международной организации ООН по миграции. Подавляющее большинство венесуэльцев — 6,5 млн человек — приняли в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.