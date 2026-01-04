Сотни человек в США вышли на протест против действий в Венесуэле

Организаторы, возглавляющие протест у Белого дома, сослались на опросы последних месяцев, показывающие, что большинство американцев выступает против военных действий в Венесуэле. Некоторые из них защищали президента Венесуэлы Николаса Мадуро как легитимного лидера, другие отмечали, что у них противоречивые чувства по отношению к нему как лидеру, но они принципиально выступают против вмешательства США, пишет The Washington Post.