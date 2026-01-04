«Спокойной ночи, с Новым годом»: Появилось видео с Мадуро в штаб-квартире DEA

Появилось видео с Мадуро в штаб-квартире DEA. Видео © X / bardeonews / Paul Mauro.
Во время прохода по коридору штаб-квартиры Нью-Йоркского отделения Управления по борьбе с наркотиками (DEA NYD) Мадуро пожелал правоохранителям спокойной ночи и поздравил с Новым годом.
Ранее сообщалось, что кортеж, в котором, предположительно, находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибыл на территорию штаб-квартиры Управления по борьбе с наркотиками. Кортеж сопровождался бронетранспортёром, а с воздуха его прикрывали два вертолёта. До этого поступала информация о том, что похищенного венесуэльского лидера доставили в следственный изолятор в Бруклине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.