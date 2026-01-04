Ричмонд
Неизвестные боевики обстреляли правительственный квартал в Дамаске

Западные кварталы сирийской столицы подверглись обстрелу 3 января, прогремели как минимум три взрыва. Об инциденте со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности сообщает новостной портал Naharnet.

Источник: Life.ru

Одна из ракет повредила купол мечети Аль-Мухаммади в районе Меззе, где расположены виллы высокопоставленных государственных служащих. Вторая ракета взорвалась вблизи казарм элитного военного подразделения, а третья — на территории военного аэродрома Меззе на окраине города.

Данных о пострадавших и нанесённом ущербе не приводится. Сотрудники силовых структур ведут расследование.

Тем временем, в США и странах Европы проходят протесты в связи с атакой на Венесуэлу. В Нью-Йорке на улицах появляются флаги СССР и Венесуэлы, в то время как в Париже демонстранты поджигают американский стяг. Участники митингов требуют освобождения президента страны Николаса Мадуро и его жены. Активисты выкрикивают лозунги «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Нет войне». В Нью-Йорке они собрались возле Белого дома и на Таймс-сквер, в европейских столицах — во Франции, Германии, Италии и Испании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

