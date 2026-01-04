Электрический стул, тюрьма или оправдание: что ждет Мадуро в США

Вслед за крылатыми ракетами, обрушившимися на Каракас в ночь на 3 января 2026 года, мир узнал о беспрецедентной спецоперации: президент США Дональд Трамп заявил о захвате и вывозе из Венесуэлы действующего лидера страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Теперь их ждет суд в Нью-Йорке.
Какое будущее ждет венесуэльского президента и какие последствия эта операция несет для самих Штатов? На эти вопросы в эксклюзивной беседе с aif.ru отвечают политолог-американист Малек Дудаков и адвокат Дмитрий Аграновский.
«Тюрьма, освобождение или Катар»: политолог о возможной судьбе Мадуро.
По мнению Малека Дудакова, наиболее вероятный сценарий для Николаса Мадуро — это назначение тюремного срока с последующим освобождением и возможным возвращением на родину. Однако эксперт подчеркивает, что многое зависит от геополитической сделки.
«Наиболее вероятный сценарий в случае с Мадуро такой: ему назначат определенный тюремный срок, после которого он будет освобожден и, возможно, даже вернется на родину. Сейчас многое зависит от того, удастся ли Соединенным Штатам договориться с новой властью Венесуэлы», — отметил Дудаков.
При этом политолог рассматривает и другой, радикальный вариант, теоретически возможный из-за тяжести предъявляемых обвинений, связанных с терроризмом и наркотрафиком.
«Маловероятно, что будет судебная казнь. Хотя довольно серьезные обвинения будут предъявляться Мадуро. И теоретически нельзя исключать вероятность того, что все может дойти до смертной казни. Но, на мой взгляд, участь Мадуро все же будет гораздо мягче. В рамках определенных соглашений с венесуэльской властью это может быть или тюремный срок, или освобождение с релокацией в одну из нейтральных стран, например, в Катар», — пояснил эксперт.
В южном округе Нью-Йорка, где, предположительно, будут судить Мадуро, за тяжкие преступления до сих пор предусмотрена смертная казнь, методы которой варьируются от смертельной инъекции до электрического стула.
«Вопиющее нарушение международного права»: адвокат о последствиях для Трампа.
В то время как эксперты строят прогнозы о судьбе Мадуро, адвокат Дмитрий Аграновский дал правовую оценку самим действиям США, назвав их грубейшим вмешательством в суверенитет государства.
«Действия США в этом вопросе, безусловно, лежат по ту сторону права. Они ничем не обоснованы, нет никакого законного повода для захвата президента страны и его жены. В чистом виде это нападение на суверенную страну и захват ее лидера. На мой взгляд, это определенный жест в сторону всего остального мира, в сторону тех стран, которые хотят проводить независимую политику», — заявил Аграновский.
Юрист подчеркнул, что в данной ситуации «целый букет» нарушений — от развязывания агрессивной войны до похищения человека. Однако, по его мнению, на международном уровне действенных механизмов для привлечения Трампа к ответственности сейчас нет.
«Определенного международного механизма в данной ситуации не существует на сегодняшний день… В перспективе, я думаю, Трампа накажет сам американский народ. Вероятно, это произойдет уже во время ближайших выборов», — считает адвокат.
От ударов по Карибам до суда в Нью-Йорке: хроника эскалации.
Нынешний кризис стал кульминацией напряженности, которая начала нарастать еще осенью 2025 года. Тогда США объявили о начале операции в Карибском море, нанося удары по судам под предлогом борьбы с наркоконтрабандой и обвиняя власти Венесуэлы в потворстве картелям.
В конце декабря президент Трамп пообещал перенести удары на наземные объекты наркокартелей в странах Латинской Америки, что и произошло в ночь на 3 января, когда ракеты поразили цели в столице Венесуэлы. Уже днем того же дня последовало сенсационное заявление о поимке и вывозе Мадуро с супругой.
Теперь мир наблюдает за развитием одного из самых громких политико-правовых дел XXI века, исход которого определит не только судьбу отдельного лидера, но и станет прецедентом в международных отношениях.
Сможет ли Вашингтон легитимизировать свои действия в глазах мирового сообщества? Как ответят страны «глобального Юга»? И какой вердикт вынесут избиратели в самих США? Ответы на эти вопросы будут формировать новую реальность глобальной политики.