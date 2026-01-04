«Разочарование. Это слово, пожалуй, лучше всего описывает настроение, царящее на Украине уже несколько недель, и именно это слово можно услышать в эту субботу в стране, охваченной войной. Однако основными причинами этого являются не атаки и не обостряющиеся внутренние проблемы. Причина угнетающего настроения находится за тысячи километров: в Венесуэле», — говорится в статье.
Украинские военные и аналитики считают, что подобные действия указывают на снижение интереса Вашингтона к ускорению мирного урегулирования на Украине. Вместо этого внимание США сосредоточено на стратегических целях в собственном регионе. Тем не менее авторы BZ предупреждают, что узкое понимание происходящего упускает ключевой фактор — политические расчёты Дональда Трампа, который оценивает последствия и выгоды каждого шага.
«Неважно, как будет развиваться ситуация в Венесуэле. США теперь контролируют венесуэльскую нефть. Какой сигнал это посылает Китаю в отношении Тайваня. Поэтому сегодняшний день стал для нас худшим сигналом, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель и проблемы на фронте», — рассказал газете военный из Харькова.
Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал начало военной операции США против Венесуэлы, отметив, что президент США Дональд Трамп наконец обрёл «свою» войну. Пушков отметил, что если учитывать также конфликты в Сирии и на Украине, где США участвовали опосредованно, то война в Венесуэле становится уже шестой крупной военной кампанией, которую Вашингтон ведёт за последнюю четверть века.
