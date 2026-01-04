Дудаков: Мадуро проведет несколько лет в тюрьме и вернется в Венесуэлу

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который предстанет перед судом в США, вероятно, отправят в тюрьму, а позже освободят и отправят на родину, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, осенью США начали наносить удары по кораблям в Карибском море якобы в рамках борьбы с контрабандой наркотиков. В то же время Штаты обвинили Венесуэлу в недостаточно активной борьбе с этой проблемой.
В конце декабря Трамп заявил о планах наносить наземные удары «по объектам наркокартелей» в странах Латинской Америки. В ночь на 3 января были нанесены удары по столице Венесуэлы Каракасу.
Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Спустя несколько часов он уточнил, что супругов доставят в Нью-Йорк, где они предстанут перед судом.
«Наиболее вероятный сценарий в случае с Мадуро такой: ему назначат определенный тюремный срок, после которого он будет освобожден и, возможно, даже вернется на родину. Сейчас многое зависит от того, удастся ли Соединенным Штатам договориться с новой властью Венесуэлы», — отметил Дудаков.
При этом политолог не исключил, что судебный процесс над Мадуро может закончиться смертной казнью.
Ранее юрист Аграновский назвал похищение Мадуро вопиющим нарушением международного права.