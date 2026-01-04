Ричмонд
Дудаков: Мадуро проведет несколько лет в тюрьме и вернется в Венесуэлу

3 января спецподразделения США захватили президента Венесуэлы и его жену. Они предстанут перед судом. Политолог Малек Дудаков сказал, какая участь ждет Мадуро и Флорес.

Источник: Аргументы и факты

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который предстанет перед судом в США, вероятно, отправят в тюрьму, а позже освободят и отправят на родину, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Напомним, осенью США начали наносить удары по кораблям в Карибском море якобы в рамках борьбы с контрабандой наркотиков. В то же время Штаты обвинили Венесуэлу в недостаточно активной борьбе с этой проблемой.

В конце декабря Трамп заявил о планах наносить наземные удары «по объектам наркокартелей» в странах Латинской Америки. В ночь на 3 января были нанесены удары по столице Венесуэлы Каракасу.

Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Спустя несколько часов он уточнил, что супругов доставят в Нью-Йорк, где они предстанут перед судом.

«Наиболее вероятный сценарий в случае с Мадуро такой: ему назначат определенный тюремный срок, после которого он будет освобожден и, возможно, даже вернется на родину. Сейчас многое зависит от того, удастся ли Соединенным Штатам договориться с новой властью Венесуэлы», — отметил Дудаков.

При этом политолог не исключил, что судебный процесс над Мадуро может закончиться смертной казнью.

Ранее юрист Аграновский назвал похищение Мадуро вопиющим нарушением международного права.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше