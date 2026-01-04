Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков

Министр подчеркнул, что недавние пуски нарушают резолюции Совета безопасности ООН и представляют прямую опасность для граждан Японии. Через дипломатический канал в Пекине японская сторона передала Пхеньяну протест и осудила его действия. Коидзуми добавил, что Япония продолжит тесное взаимодействие с США, Южной Кореей и другими государствами для отслеживания ракетной активности КНДР.
Напомним, 4 января КНДР осуществила запуск баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны страны. Несмотря на это, береговая охрана Токио выпустила предупреждение для судов в указанном районе, призвав проявлять крайнюю осторожность и не приближаться к возможным обломкам.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.