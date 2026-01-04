Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков

Япония официально выразила протест КНДР после серии ракетных испытаний, которые, по мнению Токио, создают угрозу безопасности мира, страны и региона в целом. Об этом сообщил во время пресс-конференции глава Министерства обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Источник: Life.ru

Министр подчеркнул, что недавние пуски нарушают резолюции Совета безопасности ООН и представляют прямую опасность для граждан Японии. Через дипломатический канал в Пекине японская сторона передала Пхеньяну протест и осудила его действия. Коидзуми добавил, что Япония продолжит тесное взаимодействие с США, Южной Кореей и другими государствами для отслеживания ракетной активности КНДР.

Напомним, 4 января КНДР осуществила запуск баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны страны. Несмотря на это, береговая охрана Токио выпустила предупреждение для судов в указанном районе, призвав проявлять крайнюю осторожность и не приближаться к возможным обломкам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше