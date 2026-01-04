Цеха по производству ударных беспилотников для Вооружённых сил Украины поражены на территории харьковского предприятия «Хартрон-Аркос». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, точные удары с применением российских БПЛА «Герань» были нанесены по цехам, где изготавливались дроны самолётного типа.
Предприятие «Хартрон-Аркос», основанное в советский период, исторически специализировалось на создании космической и ракетной техники.
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление о Сырском на фоне больших отставок.
