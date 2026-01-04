Ричмонд
Трамп заявил, что военных США не будет в Венесуэле, но при одном условии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не станут размещать свои войска в Венесуэле при условии, что вице-президент Делси Родригес будет действовать в соответствии с интересами Вашингтона. Об это республиканец сообщил в интервью газете New York Post.

Источник: Life.ru

«Если вице-президент будет делать то, что мы хотим, нам не придётся делать этого», — сказал хозяин Белого дома.

Американский президент добавил, что Вашингтон неоднократно обсуждал с Родригес этот вопрос, и она хорошо понимает сложившуюся ситуацию.

Ранее Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес временно исполнять обязанности главы государства. Такое решение, оглашённое председателем конституционной палаты Карислией Беатрис Родригес, обосновано сложившейся ситуацией. Напомним, Министерство юстиции США опубликовало развёрнутое обвинительное заключение, согласно которому уголовное преследование затронет широкий круг лиц из ближайшего окружения президента Венесуэлы. Документ указывает, что обвинения, выдвинутые в суде Южного округа Нью-Йорка, распространяются не только на самого Николаса Мадуро, но и на членов его семьи, а также высокопоставленных чиновников. Мадуро инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединённых Штатов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше