Трамп заявил, что военных США не будет в Венесуэле, но при одном условии

Ранее Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес временно исполнять обязанности главы государства. Такое решение, оглашённое председателем конституционной палаты Карислией Беатрис Родригес, обосновано сложившейся ситуацией. Напомним, Министерство юстиции США опубликовало развёрнутое обвинительное заключение, согласно которому уголовное преследование затронет широкий круг лиц из ближайшего окружения президента Венесуэлы. Документ указывает, что обвинения, выдвинутые в суде Южного округа Нью-Йорка, распространяются не только на самого Николаса Мадуро, но и на членов его семьи, а также высокопоставленных чиновников. Мадуро инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединённых Штатов.