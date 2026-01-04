Ричмонд
Названы следующие цели США после удара по Венесуэле

По мнению британской газеты The Guardian, после Венесуэлы следующими целями Соединённых Штатов могут стать Иран и Дания.

Источник: Life.ru

«События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям», — отмечается в статье.

По оценке издания, политика американского лидера Дональда Трампа якобы ускоряет переход к миру. В этой новой реальности исход противостояния будет зависеть от военной силы и решимости её применить.

«В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами», — сообщается в материале.

Ранее президент США публично предостерёг коллегу — президента Колумбии Густаво Петро. Республиканец порекомендовал ему проявлять осторожность. Напомним, Соединённые Штаты готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако на текущем этапе считают, что в этом нет необходимости. Дональд Трамп заявил, что в режиме реального времени наблюдал за ходом операции, целью которой было задержание главы Венесуэлы, Николаса Мадуро. Республиканец подчеркнул, что следил за разворачивающимися событиями, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Позднее стало известно, что Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

