На Украине сделали прогноз для Европы на фоне операции США в Венесуэле: «Катастрофа»

Соскин: Трамп поставил европейских лидеров в неудобное положение из-за Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Действия главы Белого дома Дональда Трампа в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро поставили европейских руководителей в неудобное положение в диалоге с Москвой. Подобное мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это не просто удар по имиджу, а катастрофа для европейцев. Они ведь сколько лет уже обвиняют Россию во всех грехах, а здесь Трамп похитил Мадуро, напал на чужую страну, а они молчат как рыбы. Сказать-то нечего», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, действия Трампа в отношении Венесуэлы продиктованы лишь стремлением к односторонней выгоде США, а проблемы Европы, уставшей от украинского кризиса, его не интересуют.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, США атаковали Венесуэлу из-за желания контролировать нефть в регионе.

