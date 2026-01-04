Зеленский надеется увидеть на Украине войска Британии и Франции

«Главенствующими в коалиции являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное — оно обязательно. Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — приводит слова экс-комика украинский канал «Новини Live».
По словам Зеленского, помощь союзников может включать мониторинг прекращения огня, материально-техническую поддержку армии, поставки вооружений, обмен технологиями, разведданными и проведение тренировочных миссий. В то же время главарь киевского режима отметил, что «окончательный документ с деталями» ещё не согласован.
Ранее Зеленский сообщил, что появился новый шанс для завершения конфликта на Украине. По его словам, в ходе встречи с «Коалицией желающих» была выработана дальнейшая программа. Уже 5 января состоится заседание начальников генштабов, а на следующий день в Париже — саммит на высшем уровне.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.