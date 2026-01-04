Трамп заявил, что ситуация на Кубе будет вынесена на обсуждение

Ранее американский лидер заявил, что США не станут размещать свои войска в Венесуэле при условии, что вице-президент Делси Родригес будет действовать в соответствии с интересами Вашингтона. Американский президент добавил, что Вашингтон неоднократно обсуждал с Родригес этот вопрос, и она хорошо понимает сложившуюся ситуацию. Напомним, Министерство юстиции США опубликовало развёрнутое обвинительное заключение, согласно которому уголовное преследование затронет широкий круг лиц из ближайшего окружения президента Венесуэлы. Документ указывает, что обвинения, выдвинутые в суде Южного округа Нью-Йорка, распространяются не только на самого Николаса Мадуро, но и на членов его семьи, а также высокопоставленных чиновников.