Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что ситуация на Кубе будет вынесена на обсуждение

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены обсудить сложившуюся ситуацию на Кубе. Заявление республиканца прозвучало после задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Источник: Life.ru

«Куба — интересный случай. Куба не очень хорошо сейчас себя чувствует. Система не очень хорошо работает. Люди там страдают. Думаю, мы в конце концов поговорим о Кубе, потому что Куба терпит неудачу как страна», — отметил хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что США не станут размещать свои войска в Венесуэле при условии, что вице-президент Делси Родригес будет действовать в соответствии с интересами Вашингтона. Американский президент добавил, что Вашингтон неоднократно обсуждал с Родригес этот вопрос, и она хорошо понимает сложившуюся ситуацию. Напомним, Министерство юстиции США опубликовало развёрнутое обвинительное заключение, согласно которому уголовное преследование затронет широкий круг лиц из ближайшего окружения президента Венесуэлы. Документ указывает, что обвинения, выдвинутые в суде Южного округа Нью-Йорка, распространяются не только на самого Николаса Мадуро, но и на членов его семьи, а также высокопоставленных чиновников.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше