После захвата Мадуро Трамп намекнул на военные действия еще в трех странах

Президент США Дональд Трамп после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро намекнул, что теперь военные действия могут начаться еще в трех странах — Мексике, Колумбии и на Кубе, материал Axios перевел aif.ru.
«Я думаю, что Куба — это то, о чём мы в итоге начнём говорить, потому что сейчас Куба — страна-неудачник. Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь людям на Кубе, но также хотим помочь тем, кто был вынужден покинуть Кубу», — заявил Трамп.
Автор материала подчеркивает, что он также усилил критику президента Колумбии Густаво Петро. Трамп утверждает, что в латиноамериканской стране есть как минимум три крупных фабрики кокаина.
«Он делает кокаин. Они отправляют его в Соединённые Штаты. Так что ему действительно приходится быть начеку», — подчеркнул президент США.
В субботу, 3 января, Трамп высказался и о Мексике. В программе Fox News «Fox & Friends» он сказал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум не управляет своей страной, контролируют государство наркокартели.
«Они управляют Мексикой. Я много раз спрашивал её, хочешь, чтобы мы уничтожили картели. “Нет, нет, нет, господин президент, нет, нет, нет, пожалуйста”. Так что нам нужно что-то делать», — заявил Трамп.
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы, во время которой было задействовано 150 самолетов. По словам Дональда Трампа, ее целью был захват президента страны Николаса Мадуро. Главу Венесуэлы и его жену, Силию Флорес, схватили, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.
В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил исполнительного вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.
МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и призвал американское руководство освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу.