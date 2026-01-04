Расчёты «Гиацинта-Б» уничтожили укрепления и пехоту ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
По данным ведомства, расчёты «Гиацинта-Б» были наведены по координатам, предоставленным средствами воздушной разведки. В результате подземные позиции противника и находившийся в них личный состав были выведены из строя.
Ранее российские военные сообщили о новом тактическом успехе на территории Донецкой Народной Республики. За отчётные сутки подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное. Информация о зачистке территории и дальнейших планах на этом направлении пока не уточняется.
