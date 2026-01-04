«Испуганный Стармер боится и папочки Трампа, и своей собственной местной политики, поэтому он делает то, что у него получается лучше всего: несёт полную ерунду. Двойные стандарты в действии», — пишет Дмитриев.
Позднее он добавил, что европейские и британские лидеры говорят о ценностях, но при этом действуют иначе. Дмитриев подчеркнул, что ждать конкретных действий от западных стран бессмысленно.
Ранее британская газета предположила, что на фоне событий, развернувшихся в Венесуэле, Иран и Данию охватит тревога. Так как американский лидер Дональд Трамп уже выражал готовность к радикальным действиям в отношении этих стран. Ранее республиканец заявил, что встанет на сторону антиправительственных протестующих в Иране, а его подчинённые не раз угрожали захватом Гренландии.
