Дмитриев: Слова Стармера о ситуации в Венесуэле демонстрируют двойные стандарты

Ранее британская газета предположила, что на фоне событий, развернувшихся в Венесуэле, Иран и Данию охватит тревога. Так как американский лидер Дональд Трамп уже выражал готовность к радикальным действиям в отношении этих стран. Ранее республиканец заявил, что встанет на сторону антиправительственных протестующих в Иране, а его подчинённые не раз угрожали захватом Гренландии.