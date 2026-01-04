Ричмонд
Sun: Мадуро отправят в тюрьму, где содержали Дидди и пособницу Эпштейна

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может оказаться в печально известной тюрьме, где содержались Шон «Дидди» Комбс и Гислейн Максвелл, пишет британский таблоид.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес могут отправить в столичный изолятор Нью-Йорка, где содержались другие известные личности, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что в СИЗО находился американский музыкант Шон «Дидди» Комбс, которого признали виновным в перевозке людей через границу США с целью занятия проституцией. Также там содержались пособница финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, Гислейн Максвелл, и лидер картеля Хоакин «Эль Чапо» Гусман.

«Мадуро обвиняется в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении автоматов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения автоматов и взрывных устройств», — приводит издание выдержку из обвинительного заключения.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его жене Флорес были предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка.

Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны и его жену, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

В свою очередь, Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и призвал американское руководство освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу.

Ранее стало известно, что после захвата Мадуро Трамп намекнул на военные действия еще в трех странах.

